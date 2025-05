Gericht erlaubt Meta Nutzung von Nutzerdaten für KI – Datenschutz in Gefahr?

Das Oberlandesgericht Köln hat in einem Eilverfahren entschieden, dass der Facebook-Konzern Meta die Nutzerdaten von Facebook und Instagram für das Training seiner KI-Software Meta AI verwenden darf. Diese Entscheidung folgt auf eine Klage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die eine einstweilige Verfügung beantragt hatte, um die geplante Nutzung personenbezogener Daten zu stoppen. Die Verbraucherschützer argumentierten, dass Meta gegen europäisches Datenschutzrecht verstoße, da das Unternehmen angekündigt hatte, ab dem 27. Mai öffentliche Beiträge europäischer Nutzer für KI-Trainingszwecke zu verwenden.

Meta rechtfertigte sein Vorgehen mit einem "berechtigten Interesse" und erklärte, dass die Daten verwendet werden könnten, solange die Nutzer nicht aktiv widersprechen. Der Konzern betonte, dass die Nutzung der Daten für das KI-Training notwendig sei, um die Produkte und Modelle besser an die deutsche Kultur, Sprache und Geschichte anzupassen. In der mündlichen Verhandlung wies das Gericht die Argumente der Verbraucherzentrale zurück und stellte fest, dass Meta die Daten rechtmäßig verwenden könne, ohne die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer einzuholen. Richter Oliver Jörgens erklärte, dass die Interessen von Meta an der Datenverarbeitung die Rechte der Nutzer überwiegen würden.