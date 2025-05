SAP: Analysten heben Kursziele – KI-Entwicklungen treiben Wachstum an!

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach der hauseigenen Sapphire-Veranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Einschätzung betont Analyst Charles Brennan, dass SAP kontinuierliche Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) erzielt. Diese Entwicklungen unterstützen das nachhaltige Wachstum des Unternehmens, das voraussichtlich über einen längeren Zeitraum höher ausfallen wird als derzeit erwartet. Dennoch weist Brennan darauf hin, dass die Markterwartungen an den freien Barmittelfluss kurzfristig möglicherweise zu optimistisch sind.

Parallel dazu hat die Baader Bank die Einstufung für SAP auf "Add" mit einem Kursziel von 270 Euro beibehalten. Analyst Knut Woller zieht ebenfalls positive Rückschlüsse aus der jährlichen Kundenkonferenz SAP Sapphire. Er hebt hervor, dass das Management des Software-Konzerns optimistisch ist, das Wachstum sowohl in diesem Jahr als auch in den kommenden Jahren beschleunigen und gleichzeitig die Gewinnspannen erhöhen zu können. Besonders das Interesse an der neuen Business Data Cloud (BDC)-Lösung sei groß, und die Pipeline an neuen Produkten fülle sich vielversprechend, was Woller als positiv für das zukünftige Wachstum ansieht.