Delivery Hero korrigiert Stimmrechtsmitteilung: Neue Zahl von 293,8 Mio!

Am 22. Mai 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE eine Gesamtstimmrechtsmitteilung gemäß § 41 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Diese Mitteilung dient der europaweiten Verbreitung und informiert über die aktuelle Anzahl der Stimmrechte des Unternehmens. In der ersten Mitteilung, die um 12:48 Uhr veröffentlicht wurde, wurde eine Gesamtzahl von 76.697 Stimmrechten angegeben. Diese Zahl war jedoch fehlerhaft und wurde in einer Korrektur um 13:57 Uhr berichtigt.

In der korrigierten Mitteilung wurde die neue Gesamtzahl der Stimmrechte auf 293.858.355 festgelegt. Diese Korrektur ist von Bedeutung, da sie die Transparenz und Genauigkeit der Informationen für Investoren und andere Stakeholder sicherstellt. Die Anzahl der Mehrstimmrechte bleibt unverändert bei null, was bedeutet, dass alle Stimmrechte gleichwertig sind.