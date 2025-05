Delticom AG setzt Aktienrückkaufprogramm aus: Was bedeutet das für Anleger?

Die Delticom AG hat am 23. Mai 2025 bekannt gegeben, dass das im März 2025 angekündigte Aktienrückkaufprogramm vorübergehend ausgesetzt wird. Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit der bevorstehenden ordentlichen Hauptversammlung, die für den 26. Mai 2025 bis 28. Mai 2025 einberufen wurde. In der ursprünglichen Mitteilung zum Aktienrückkaufprogramm hatte das Unternehmen bereits darauf hingewiesen, dass es sich die Möglichkeit vorbehält, das Programm jederzeit auszusetzen. Daher wird das mit dem Rückkauf beauftragte Kreditinstitut in dem genannten Zeitraum keine Aktien erwerben.

Delticom AG, mit Sitz in Hannover, ist der führende Anbieter für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern in Europa. Unter der Marke ReifenDirekt bietet das Unternehmen ein umfangreiches Sortiment von rund 600 Marken und fast 80.000 Reifenmodellen für Pkw und Motorräder an. Delticom betreibt 348 Onlineshops in 70 Ländern und bedient etwa 20 Millionen Kunden. Der Onlineshop Reifendirekt.de hebt nachhaltige Produkte hervor, die mit einem speziellen Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet sind. Kunden haben die Möglichkeit, ihre bestellten Reifen zur Montage an eine der rund 26.000 Partnerwerkstätten in Europa liefern zu lassen.