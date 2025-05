Tottenham bricht Titel-Durststrecke: Sieg im Europa-League-Finale!

In einem mitreißenden Finale der Europa League in Bilbao hat Tottenham Hotspur nach 17 Jahren ohne Titel endlich wieder einen Pokal gewonnen. Mit einem knappen 1:0-Sieg über Manchester United beendeten die Spurs ihre leidvolle Durststrecke und sicherten sich gleichzeitig einen Platz in der kommenden Champions League, was dem Verein über 100 Millionen Euro in die Kassen spülen wird. Matchwinner Brennan Johnson erzielte das entscheidende Tor in der 42. Minute, nachdem er eine Flanke von Pape Sarr verwertete. Trotz einer defensiven Abwehrschlacht und einem insgesamt schwachen Spielverlauf, in dem beide Teams wenig Offensivdrang zeigten, gelang es Tottenham, den Sieg zu verteidigen.

Die Freude bei den Spurs-Spielern und ihren Fans war groß, während die Manchester United-Spieler nach dem Spiel niedergeschlagen waren. Für den Rekordmeister, der in der Premier League nur den 16. Platz belegte, bedeutet dies, dass der Verein in der nächsten Saison erstmals seit elf Jahren nicht international vertreten sein wird. Trainer Rúben Amorim steht nun unter Druck, da die enttäuschende Saison und das verlorene Finale die ohnehin angespannte Situation verschärfen.