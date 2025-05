Professor Steven Jones: Neuer Wegbereiter für KI-gestützte Krebsforschung!

Onco-Innovations Ltd. hat die Ernennung von Professor Steven Jones zum Senior Scientific Advisor bekannt gegeben. Professor Jones, ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet der Genomik und Bioinformatik, wird eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Unternehmensmission spielen, die Krebsbehandlung durch KI-gestützte Präzisionsonkologie zu revolutionieren. Derzeit ist er Co-Direktor des Genome Sciences Centre in Vancouver und Distinguished Scientist am BC Cancer Research Institute. Seine zahlreichen Auszeichnungen, darunter die Mitgliedschaft in der Royal Society of Canada, unterstreichen seine Führungsrolle in der Krebsforschung.

In seiner neuen Position wird Professor Jones die wissenschaftliche Leitung der Onkologie-Genomik- und KI-Initiativen von Onco-Innovations übernehmen und eng mit der Tochtergesellschaft Inka Health zusammenarbeiten. Inka Health hat die KI-gestützte Plattform SynoGraph entwickelt, die präzisere Krebsbehandlungen durch die Analyse genetischer Profile von Patienten ermöglicht. Professor Jones wird auch die Forschungsstrategie des Unternehmens mitgestalten, strategische Partnerschaften pflegen und das Unternehmen in wissenschaftlichen Kreisen vertreten.