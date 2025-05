CIC Private Debt expandiert: Erster Deal in Deutschland erfolgreich abgeschlossen!

CIC Private Debt, ein Teil der La Française Gruppe, hat seine europäische Präsenz auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausgeweitet und erfolgreich seinen ersten Deal in Deutschland abgeschlossen. Erwin Schreiber wurde zum Investment Director für die DACH-Region ernannt und wird direkt an Guillaume Rico, den stellvertretenden Geschäftsführer von CIC Private Debt, berichten. Schreiber, der in Frankfurt am Main ansässig ist, bringt 15 Jahre Erfahrung in der Unternehmensfinanzierung und im Private Debt mit.

Guillaume Rico betont, dass die Expansion in Deutschland ein strategischer Schritt ist, um das Portfolio für bestehende Fondsinvestoren zu diversifizieren und die Investmentphilosophie auf europäischer Ebene anzuwenden. Deutschland gilt als wichtiger Markt, insbesondere da die Crédit Mutuel Alliance Fédérale, der Hauptaktionär von La Française, hier stark vertreten ist. Die Zugehörigkeit zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale ermöglicht es CIC Private Debt, das erfolgreiche Geschäftsmodell, das seit 22 Jahren in Frankreich betrieben wird, auch in Deutschland zu implementieren.