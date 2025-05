Infrarot-Wärmebild-Innovation von Raytron hilft Wissenschaftlern, die Artenvielfalt wie nie zuvor zu verfolgen

YANTAI, China, 25. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Internationalen Tages der biologischen Vielfalt 2025 helfen die Wärmebildinnovationen von Raytron Rangern und Forschern, die Natur besser zu überwachen – ob bei Tag oder Nacht, Regen oder Sonnenschein. Unter dem kombinierten Druck von globaler Erwärmung, Umweltverschmutzung und Waldzerstörung ist die biologische Vielfalt in nie dagewesener Weise bedroht. Laut der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN aus dem Jahr 2025 sind über 47.000 Arten vom Aussterben bedroht, was die dringende Notwendigkeit eines wirksamen ökologischen Schutzes unterstreicht. Die Infrarot-Wärmebildtechnik, die nicht invasiv, allwettertauglich und an verschiedene Umgebungen anpassbar ist, entwickelt sich immer mehr zu einer Schlüsseltechnologie für den Schutz der biologischen Vielfalt.

Wärmebildtechnik verbessert die Überwachung von Wildtieren

Die herkömmliche Überwachung von Tierbewegungen, die durch geringe Sichtbarkeit und begrenzte Abdeckung eingeschränkt ist, kann die Anforderungen an eine Überwachung rund um die Uhr nicht erfüllen. Die Infrarot-Wärmebildtechnik überwindet diese Herausforderungen durch die Erkennung von Temperaturunterschieden und ermöglicht so eine Verfolgung rund um die Uhr in weitem Terrain. Die hochauflösenden Wärmebildkameras von Raytron, die unabhängig vom Umgebungslicht arbeiten, ermöglichen die Erkennung von Eindringlingen in Echtzeit und die detaillierte Beobachtung des Verhaltens von Tieren. Durch die Integration der von Raytron entwickelten KI-Algorithmen kann das System individuelle Alarmzonen einrichten und automatische Warnungen auslösen, um Wilderei wirksam zu verhindern und gleichzeitig wichtige Lebensräume zu schützen.