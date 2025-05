Bei Gold ist enormer Druck im Kessel. Goldpreis vor spektakulärer Bewegung  

Abseits von Gold – Ernüchterung an den Aktienmärkten, Silber stark, Brent Öl ambivalent

Hat der Freitag die Karten an den Kapitalmärkten neu gemischt? Die Zolldrohungen Trumps in Richtung EU rissen die Aktienmärkte erst einmal aus ihrem überbordenden Optimismus. Vor allem der Dax bekam weiche Knie, doch auch in den USA kühlten sich die Gemüter ab. So verzeichneten S&P 500 und Nasdaq 100 Verluste. Der US-Dollar geriet unter Druck. Diese Entwicklung stützte zunächst Edelmetalle und Rohstoffe. Vor allem Silber erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen sehr aussichtsreich. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Silber mit Paukenschlag ins Wochenende. Silberpreis vor Rallye auf 50 USD“. Der Ölmarkt ist hingegen unverändert ambivalent. So will es Brent Öl nach wie vor nicht gelingen, entscheidende Akzente auf der Oberseite zu setzen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Ölpreise wanken bedenklich. Brent Öl droht dramatischer Abverkauf“.

