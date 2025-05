Mindray stellt auf der Euroanaesthesia 2025 die nächste Generation des Patientenüberwachungssystems BeneVision V Serie vor

Der zunehmende Einsatz von Point-of-Care-Ultraschall auf der Intensivstation hat die Beurteilung und Behandlung von Patienten verändert. Die neue BeneVision V Serie lässt sich mit Ultraschallsystemen wie dem TE Air Hand-Ultraschallgerät verbinden, um Bildgebungsdaten systematisch zu integrieren und so die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Diese Innovation für den Einsatz am Krankenbett ermöglicht Ärzten klarere Ultraschallbilder auf dem Bildschirm, sodass sie Ultraschallbefunde sowohl in Echtzeit als auch anhand historischer Trends visualisieren, analysieren und dokumentieren können. Das aktualisierte HemoSight-Tool gleicht Ultraschall-Parameter mit Vitalparametern für eine synchrone Auswertung ab und erstellt ein umfassenderes hämodynamisches Profil für eine rechtzeitige Entscheidungsfindung.

Der MRV PodTM ist ein weiterer innovativer Durchbruch, der die Überwachung der Vitalparameter in der Intensivpflege verbessert, die Mobilität der Patienten erhöht und die klinischen Arbeitsabläufe optimiert. Diese branchenweit erste, kabellose Lösung mit allen Parametern überträgt Vitalparameter drahtlos an den Monitor der BeneVision V-Serie. So sind Patienten nicht mehr an Kabel am Bett gebunden, können sich ungehindert bewegen und das Pflegepersonal profitiert von einem optimierten Arbeitsablauf und einer vereinfachten Kabelverwaltung. In Kombination mit dem renommierten Transportmonitor BeneVision N1 unterstützt die neue Lösung die kontinuierliche Überwachung während des Patiententransports und sorgt so für eine effiziente, integrierte Versorgung.

Darüber hinaus verfügt das Spitzenmodell VMAX über einen kapazitiven 4K-UHD-Bildschirm in einem ultraflachen Design. Die um 360 Grad sichtbaren Alarmleuchten sorgen dafür, dass wichtige Warnmeldungen aus jedem Winkel sichtbar sind, wodurch Alarmversäumnisse minimiert und die Sicherheit erhöht werden. Die reaktionsschnelle Touchscreen-Oberfläche ermöglicht eine reibungslose Navigation und einfache Anpassung. Kliniker können Anzeigen mit einem einfachen Drag-and-Drop individuell anpassen und die Amplitude der Wellenform mit Pinch-to-Zoom einstellen.

„Durch unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und akademischen Einrichtungen wollen wir Kliniker in die Lage versetzen, eine individuellere und gezieltere Pflege zu leisten und so die Patientenbetreuung zu verbessern. Wir erwarten weitere Ergebnisse der Zusammenarbeit, die zu verbesserten Datenanalysen und Anwendungen für effizientere Arbeitsabläufe führen werden", fügteZhao hinzu.

Weitere Informationen zu Mindray finden Sie unter https://www.mindray.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2692841/Mindray_BeneVision_V_Series_with_Ultrasound_Integration.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mindray-stellt-auf-der-euroanaesthesia-2025-die-nachste-generation-des-patientenuberwachungssystems-benevision-v-serie-vor-302464221.html