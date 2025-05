D-Wave, IonQ und Rigetti: Quanten-Aktien im Wochenrückblick

Eine turbulente Woche ging für die Quanten-Aktien zu Ende. Bei den kleineren Werten gag es wieder massive Kursbewegungen.

Die IonQ Aktie beendete die Woche bei 45,69 $ und hat damit einen zweistelligen Prozentsatz zugelegt. Rigetti legt auch zweistellig zu, kommt aber nur auf knapp über 10 % Wochenzuwachs.

Am Besten lief es für die D-Wave Quantum Aktie, die am Monat bei 11 € begannen und am Freitag bei 16,55 € schlossen und somit 50 % zulegen konnten.