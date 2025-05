Menarini Group stellt auf der ASCO-Jahrestagung 2025 aktualisierte Daten vor, die die Kombinierbarkeit von Elacestrant (ORSERDU®) bei Patientinnen mit ER+, HER2- metastasiertem Brustkrebs (mBC) unterstreichen

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Florenz, Italien und New York (ots/PRNewswire) -- Vorläufige Wirksamkeitsanalysen aus den Kohorten mit Elacestrant plusEverolimus und Ribociclib der ELEVATE-Studie sowie aktualisierteSicherheitsdaten aus zusätzlichen Kohorten mit Elacestrant pluszielgerichteter Kombinationstherapie werden vorgestellt.- Diese Daten unterstreichen die potenzielle Rolle von Elacestrant alsendokriner Therapiebaustein in Kombination mit verschiedenen zielgerichtetenWirkstoffen für Patientinnen mit ER+/HER2- mBC.- Das robuste klinische Entwicklungsprogramm von Elacestrant, das sich über eineVielzahl von Studien erstreckt, untermauert das Potenzial des Medikaments alsMonotherapie und in Kombination, bei mBC und bei Brustkrebs im Frühstadium.Die Menarini Group ("Menarini"), ein führendes internationales Pharma- undDiagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), einehundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich auf dieBereitstellung transformativer Onkologie-Behandlungen für Krebspatientenkonzentriert, werden aktualisierte vorläufige Ergebnisse zur Wirksamkeit undSicherheit aus der Phase-1b/2-Studie ELEVATE bei Patientinnen mitÖstrogenrezeptor-positivem (ER+), HER2-negativem (HER2-) lokal fortgeschrittenemoder metastasiertem Brustkrebs (mBC) vorstellen. Die ELEVATE-Studie wurdekonzipiert, um die Sicherheit und Wirksamkeit oraler Kombinationsbehandlungenzur Überwindung verschiedener Resistenzmechanismen bei ER+/HER2- mBC zu bewertenund die Behandlungsergebnisse für Patientinnen zu verbessern. Darüber hinauswerden verschiedene andere laufende Studien vorgestellt, die das Potenzial vonElacestrant als Basis für eine endokrine Therapie (ET) bei allen Brustkrebsartenuntersuchen. Diese Daten werden auf der Jahrestagung 2025 der American Societyof Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt.Die ELEVATE-Studie umfasst sechs Behandlungsschemata, in denen Elacestrant inKombination mit CDK4/6-Inhibitoren (Palbociclib, Abemaciclib und Ribociclib) undmit Inhibitoren des PI3K/AKT/mTOR-Signalwegs (Everolimus, Alpelisib undCapivasertib) untersucht wird. Die auf dem ASCO 2025 vorgestelltenELEVATE-Ergebnisse (Abstract 1070/49) umfassen aktualisierte Wirksamkeitsdaten,die ein günstiges vorläufiges progressionsfreies Überleben (PFS) in den KohortenElacestrant plus Ribociclib und Elacestrant plus Everolimus zeigen. Alsempfohlene Phase-2-Dosis (RP2D) wurde Elacestrant 345 mg plus Ribociclib 400 mgfestgelegt. Die RP2D von Elacestrant 345 mg plus Everolimus 7,5 mg wurde bereitsfrüher berichtet.