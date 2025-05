KI unterstützt den Bildungswandel und die Entwicklung von ICT-Talenten

Die Gewinner des großen Preises des Innovationswettbewerbs waren Teams der Staatlichen Universität Bulacan auf den Philippinen, der Technischen Universität Peking in China, der Fakultät für Technische Wissenschaften Čačak der Universität Kragujevac in Serbien und der Fakultät für Wissenschaften und Technik der Universität Errachidia – Moulay Ismail in Marokko.

Im Praxiswettbewerb – Netzwerkbereich wurden die Hauptpreise an Teams des Shenzhen Institute of Information Technology in China, des Instituto Federal do Tocantins in Brasilien, der Federal University of Technology Minna in Nigeria und an ein gemeinsames Team des Dar es Salaam Institute of Technology, der University of Dar es Salaam und der University of Dodoma in Tansania vergeben.

Im Praxiswettbewerb – Cloud Track gingen Teams der iACADEMY auf den Philippinen, der Universität Batna 2 und der Higher National School of Computer Science Algiers in Algerien, der Tianjin University of Technology and Education in China und der Singapore University of Social Sciences als Gewinner hervor.

Im Praxiswettbewerb – Bereich Informatik gingen die Hauptpreise an Teams der Guilin University of Electronic Technology in China, der Federal University of Technology Minna in Nigeria, der University of Bejaia und der Higher National School of Computer Science SBA in Algerien sowie des Cebu Institute of Technology – University auf den Philippinen.

Der Hauptpreis des Programmierwettbewerbs ging an ein Team der Polytechnischen Universität Shenzhen in China.

Um herausragende Beiträge zu würdigen, die über technische Exzellenz hinausgehen, wurden im Rahmen des Wettbewerbs auch besondere Auszeichnungen verliehen. Der Women in Tech Award wurde an vier reine Frauenteams aus Brasilien, Saudi-Arabien, Deutschland und Kenia verliehen. Der Green Development Award ging an ein Team aus Ghana. Mit dem Most Valuable Instructor Award wurden 18 herausragende Lehrkräfte aus 10 Ländern – Ägypten, China, Algerien, Bangladesch, Brasilien, Indonesien, Irak, Nigeria, Ungarn und der Türkei – für ihren Beitrag zur ICT-Ausbildung ausgezeichnet.