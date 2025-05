GAC hat eine Lokalisierungsinitiative in Brasilien gestartet und führt fünf Kernmodelle auf dem brasilianischen Markt ein.

SÃO PAULO, 26. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Am 23. Mai veranstaltete GAC die brasilianische Markeneinführung und die Vorstellung neuer Modelle im Distrito Anhembi in São Paulo, Brasilien, und stellte offiziell seinen "Brazil Action Plan" vor - die erste konkrete Umsetzung der globalen Strategie "One GAC 2.0" in Lateinamerika. Durch eine Reihe langfristiger Investitionsinitiativen in Brasilien, für Brasilien, hat GAC den brasilianischen Verbrauchern eine Vision für die zukünftige Mobilität präsentiert und ein neues Kapitel für GAC in Brasilien und auf dem lateinamerikanischen Markt aufgeschlagen.

Das globale strategische Modell AION V, der urbane intelligente rein elektrische SUV AION Y, der luxuriöse rein elektrische SUV HYPTEC HT, der wertorientierte Hybrid-SUV GS4 HEV und die hochwertige rein elektrische Limousine AION ES wurden offiziell vorgestellt. Der legendäre brasilianische Musiker Gilberto Gil wurde der erste GAC-Fahrzeugbesitzer in Brasilien. Auf der Veranstaltung unterzeichnete GAC offiziell eine umfassende strategische Kooperationsvereinbarung mit dem Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), um die Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Automobilindustrie zu verbessern. Brasilianische und chinesische Regierungsbeamte, Wirtschaftsführer und Vertreter kamen zusammen, um diesen historischen Moment der Zusammenarbeit zwischen der chinesischen und der brasilianischen Automobilindustrie mitzuerleben.