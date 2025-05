FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukraine:

"Die Ukraine wahrt in ihrem Kampf auf Leben und Tod die Grundsätze zivilisatorischen Handelns: Sie greift nicht gezielt Zivilisten an, wie das Russland vom ersten Tage an ohne jeden Skrupel getan hat. (.) Die Ukraine hält sich auch in größter Not und gegen einen unerbittlichen Gegner grundsätzlich an die Regeln des Kriegsrechts. (.) Damit erweist sich das Land bei allen Mängeln als beispielhafter Teil der freien Welt, die unter der Flagge der Humanität geeint ist. Hier, im Umgang mit dem größten, tödlichen Feind, zeigt sich, warum die Ukraine jede Unterstützung verdient. Wer sich von unsere Werte hochhaltenden Opfer in diesem mehr als symbolhaften Kampf abwendet, der verabschiedet sich von der abendländischen Kultur - und ist nicht mehr Teil der guten Welt."/yyzz/DP/he