GACs „Ökosystem-Globalisierung" landet in Brasilien und markiert einen strategischen Meilenstein in Lateinamerikas Fußabdruck.

SÃO PAULO, 26. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Am 23. Mai veranstaltete GAC die brasilianische Markeneinführung und Vorstellung neuer Modelle im Distrito Anhembi in São Paulo, Brasilien, und enthüllte offiziell seinen „Brasilien-Aktionsplan" – die erste konkrete Umsetzung der globalen Strategie „One GAC 2.0" in Lateinamerika. Durch eine Reihe langfristiger Investitionsinitiativen in Brasilien, für Brasilien, zur Integration in Brasilien, im Dienste Brasiliens und als Beitrag zu Brasilien präsentierte GAC den brasilianischen Verbrauchern eine Vision der zukünftigen Mobilität und leitete ein neues Kapitel für GAC in Brasilien und auf dem lateinamerikanischen Markt ein.

Der „Brasilien-Aktionsplan" konzentriert sich auf vier langfristige Richtungen: Entwicklung der gesamten Industriekette, Energie-Ökosysteme, Talententwicklung und kulturelle Integration. GAC wird die Entwicklung der lokalen Lieferkette aktiv einbeziehen, ein landesweites Energieversorgungsnetz in ganz Brasilien aufbauen und durch Universitätspartnerschaften ein Talentsystem entwickeln. Darüber hinaus hält sich GAC an die ESG-Philosophie, integriert sich in die lokale Gemeinschaft und verpflichtet sich, ein herausragender Unternehmensbürger in Brasilien zu sein.

GAC wird den „Brasilien-Aktionsplan" umfassend umsetzen, um die Integration in die örtliche Gemeinschaft, den Dienst an ihr und den Beitrag zu ihr zu beschleunigen. Auf der Ebene des Produktportfolios wird GAC seine Kernstärken „Spitzenqualität" und „bahnbrechende Technologie" beibehalten und kontinuierlich alle Energiemodelle einführen, um den unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen der brasilianischen Verbraucher gerecht zu werden. In Bezug auf die Servicesysteme wird GAC an seiner Philosophie „Service First", „Customer First", festhalten und die vollständige Umsetzung des GAC Sales Service Way (GSSW) vorantreiben, um einen zuverlässigen Kundenservice zu bieten.

GAC führte auf der Veranstaltung zur brasilianischen Markeneinführung und Vorstellung neuer Modelle fünf Modelle für brasilianische Verbraucher ein: AION V, AION Y, HYPTEC HT, GS4 HEV und AION ES, die verschiedene Mobilitätsszenarien wie Familientransport, Pendeln in der Stadt und gemeinsame Mobilität abdecken. Diese Modelle verkörpern die Kernkompetenzen von GAC, nämlich „Spitzenqualität" und „bahnbrechende Technologie", und spiegeln GACs genaue Kenntnis der Bedürfnisse des brasilianischen Marktes wider.

