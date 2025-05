Trump kündigt Aufschub angedrohter Zölle gegen EU an

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat einen vorübergehenden Aufschub der angedrohten Strafzölle gegen die EU von 50 Prozent angekündigt. Er habe in einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einer Verschiebung der Deadline vom 1. Juni auf den 9. Juli zugestimmt, teilte Trump mit.



Er und die Präsidentin der Europäischen Kommission hätten ein "sehr nettes Gespräch" geführt, das zu dem Aufschub geführt habe, so der US-Präsident weiter. Sie habe zugesagt, dass man sich schnell zusammensetzen werde, um zu verhandeln.



Erst am Freitag hatte Trump erklärt, dass er "nicht auf der Suche nach einem Abkommen" mit der EU sei, deren Zollsatz auf 50 Prozent festgesetzt wurde und am 1. Juni in Kraft treten würde.