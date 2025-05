Devisen Euro zieht nach angekündigter Zollpause auf mehr als 1,14 Dollar an Der Euro hat zum Wochenstart nach der von US-Präsidenten Donald Trump in der Nacht auf Montag angekündigten Zollpause zugelegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1412 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am …