Trump gibt grünes Licht – Nippon Steel darf U.S. Steel übernehmen!

In einem überraschenden politischen wie wirtschaftlichen Wendepunkt hat Präsident Donald Trump am Freitag die Übernahme von U.S. Steel durch den japanischen Konzern Nippon Steel freigegeben. Die Transaktion, die ursprünglich unter Ex-Präsident Joe Biden wegen nationaler Sicherheitsbedenken blockiert worden war, soll nun unter Trumps erneuter Einflussnahme in Washington doch zustande kommen – mit potenziell weitreichenden Folgen für die US-Stahlindustrie, globale Märkte und die geopolitische Industriepolitik der USA.

"Dies wird eine geplante Partnerschaft zwischen U.S. Steel und Nippon Steel sein, die mindestens 70.000 neue Arbeitsplätze schaffen und 14 Milliarden US-Dollar in die US-Wirtschaft pumpen wird", schrieb Trump auf Truth Social. Die Zentrale von U.S. Steel werde in Pittsburgh bleiben, der Großteil der Investitionen solle in den nächsten 14 Monaten erfolgen.