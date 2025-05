Goldman Sachs kämpft um Aufwärtstrend

Das Papier von Goldman Sachs hat bislang nur einen Bruchteil der zurückliegenden Kursrallye seit Anfang April konsolidiert, zahlreiche auf dem Weg zu den aktuellen Monatshochs gerissene Kurslücken stehen noch weit offen. Darunter eine zwischen dem markanten Support von 567,00 und 588,08 US-Dollar. Im Rahmen einer gesunden Konsolidierung wäre ein Kurslückenschluss sehr wünschenswert, dort träfe die Aktie zudem auf den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) als weitere Unterstützung und könnte an dieser Stelle eine Rallyefortsetzung initiieren. Das übergeordnete Ziel ist nämlich immer noch an den Rekordständen von 672,19 US-Dollar aus Mitte Februar auszumachen. Ein erfolgreicher Durchbruch würde sogar Kurspotenzial an 738,55 US-Dollar auf mittelfristiger Basis eröffnen. Eine Abwärtsvariante sollte im schlimmsten anzunehmenden Fall um den EMA 200 (rote Linie) sowie der Kursmarke von 537,00 US-Dollar enden. Anderenfalls müsste von einer nachhaltigen Trendwende zur Unterseite gesprochen werden.

Trading-Strategie: