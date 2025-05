EDAN bekräftigt sein Engagement für globale Gesundheitsgerechtigkeit bei einer Nebenveranstaltung der Weltgesundheitsversammlung zum Thema medizinische Innovationen in China

GENF, 26. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Edan Instruments, Inc. Edan Instruments, Inc. (300206.SZ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich medizinischer Geräte, nahm an der Nebenveranstaltung der Weltgesundheitsversammlung (WHA) mit dem Titel „China's Medical Technology Innovation and Its Implication for Global Health (Chinas medizinische Technologieinnovation und ihre Auswirkungen auf die globale Gesundheit)" teil, die am 20. Mai in Genf stattfand. Die von der Tsinghua-Universität und der Université de Genève gemeinsam organisierte Veranstaltung brachte Innovatoren, politische Entscheidungsträger und Entwicklungspartner zusammen, um zu erörtern, wie die chinesische Medizintechnik eine gerechte Gesundheitsversorgung insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) fördert.

Als Vertreter von EDAN hielt Mitbegründer Xicheng Xie eine Grundsatzrede, in der er über die Erfahrungen des Unternehmens bei der Bereitstellung barrierefreier Innovationen für unterversorgte Gemeinden berichtete. „Echte Innovation bedeutet nicht nur modernste Technologie, sondern auch, den Menschen, die sie am dringendsten benötigen, die richtigen Lösungen anzubieten", erklärte Herr Xie mit Blick auf die drei Jahrzehnte des Unternehmens und die sich wandelnde Bedeutung von Innovation.

In diesem Sinne hob Herr Xie die Bemühungen von EDAN hervor, medizinische Technologien zu entwickeln, die zugänglich, praktisch und in der realen Welt wirksam sind. Er berichtete ausführlich über eine laufende Initiative, bei der das tragbare Ultraschall-Diagnosesystem Nano Series von EDAN zur Unterstützung der grundlegenden Schwangerschaftsvorsorge in ressourcenarmen Umgebungen eingesetzt wird. Das Projekt konzentriert sich darauf, medizinisches Personal in der Primärversorgung mit Instrumenten für die Früherkennung und rechtzeitige Überweisung von Risikoschwangerschaften auszustatten. Er wies auch auf weitere beeindruckende Technologien hin, darunter handflächengroße Dopplergeräte für Föten, den intelligenten Algorithmus IQ von EDAN und die intelligente EKG-Webplattform des Unternehmens – allesamt entwickelt, um Infrastrukturdefizite zu überbrücken und die Abhängigkeit von knappem medizinischem Personal zu verringern.