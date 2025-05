Blue Cap: Hoher Gewinn und Rekorddividende

Das Nettokonzernergebnis habe sogar gegenüber 2023 von -17,8 auf +13,3 Mio. Euro ins Plus gedreht werden können. Hier haben sich zwei sehr lukrative Beteiligungsverkäufe positiv niedergeschlagen, weshalb die Gremien der Hauptversammlung neben der Basisdividende von 0,65 Euro eine Sonderdividende von 0,45 Euro vorschlagen. Die Ausschüttung von 1,10 Euro je Aktie wäre damit die höchste in der Firmenhistorie, aus dem Wert errechne sich eine aktuelle Dividendenrendite von 6,3 Prozent.

Der Start ins laufende Jahr sei umsatzseitig mit einem Rückgang der Konzernerlöse um 14 Prozent auf 46,5 Mio. Euro in den ersten drei Monaten noch verhalten gewesen. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich das Bild aber bessern. So habe con-pearl einen Großauftrag in den USA gewonnen, der schon ab dem zweiten Quartal für positive Impulse sorgen werde. Zudem habe Transline einen neuen Rahmenvertrag mit einem Großkunden abgeschlossen, von dem das Unternehmen im zweiten Halbjahr profitieren könnte. Das Management gehe daher weiter davon aus, dass der Konzernumsatz im laufenden Jahr in einer Spanne von 200 bis 220 Mio. Euro und damit in der Nähe des Vorjahresniveaus (205,9 Mio. Euro) liegen werde.

Die bereinigte EBITDA-Marge solle dabei von 9,9 Prozent auf 10 bis 11 Prozent verbessert werden. Das erste Quartal sei diesbezüglich erfreulich verlaufen, da das operative Ergebnis trotz des Umsatzrückgangs leicht, auf 4,5 Mio. Euro, habe gesteigert werden können, womit sich die Marge binnen Jahresfrist von 7,8 auf 9,3 Prozent verbessert habe.

Die Zahlen und der Ausblick für die Beteiligungen haben bei den Analysten zu etwas vorsichtigeren Schätzungen für das laufende Jahr und die Folgeperioden geführt. So kalkulieren sie für 2025 nun mit einem Konzernumsatz von 206 Mio. Euro (bisherige Schätzung: 208,2 Mio. Euro) und einem EBITDA von 21,8 Mio. Euro (bisher: 22,1 Mio. Euro). Sie gehen damit weiterhin davon aus, dass das Unternehmen die Guidance erfüllen werde.

Den Potenzialwert des Portfolios (geschätzter NAV in zwölf Monaten) sehen die Analysten nach der Aktualisierung nun bei 31,50 Euro und damit trotz einer leichten Reduktion (bisher: 33,00 Euro) nach wie vor weit über dem aktuellen Börsenkurs. Zusätzliche Wertbeiträge aus Zukäufen seien darin noch nicht berücksichtigt.

Auf Basis eines attraktiven Aufwärtspotenzials und einer grundsoliden Entwicklung bestätigen die Analysten ihr Votum „Buy“.

Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 31,50