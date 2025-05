EU-Verhandler Möglichst alle US-Zölle wegbekommen Die EU geht mit dem Ziel in die Zollverhandlungen mit den USA, möglichst alle von US-Präsident Donald Trump verhängten und angedrohten Strafzahlungen vom Tisch zu bekommen. "Es ist völlig ungerechtfertigt, was im Moment in den USA uns angedroht …