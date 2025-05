Immobilienpreise in den deutschen Ballungszentren steigen wieder!

Rolf Buch, der scheidende Geschäftsführer des größten deutschen Wohnungsunternehmens Vonovia, meint, dass die Immobilienpreise in Deutschland nach mehreren Jahren der Krise erneut einen stabilen Aufwärtstrend verzeichnen. In einer kürzlich veröffentlichten Studie wird festgestellt, dass die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland im ersten Quartal so stark angestiegen sind wie seit nahezu drei Jahren nicht mehr, und dies trotz bestehender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten. Im Vergleich zum ersten Quartal 2024 ist die Preisentwicklung für Wohnimmobilien in den sieben größten Städten Deutschlands – Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin – im Durchschnitt um 4,6 Prozent gestiegen. Die globale wirtschaftliche Unsicherheit aufgrund des Zollkrieges könnte nur über steigende Zinsen diesen Trend stören.

Zum Chart