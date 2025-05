BYD schockt mit Preiskampf: Aktie bricht ein & zieht Chinas EV-Branche mit sich!

Die Aktien chinesischer Elektrofahrzeughersteller sind zum Wochenbeginn deutlich unter Druck geraten. Auslöser war eine Ankündigung von BYD, die Preise für 22 Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle bis Ende Juni teils drastisch zu senken. Die Aktie des Konzerns fiel am Montag in Hongkong um bis zu 8,9 Prozent und führte damit die Verluste im Sektor an. Auch Papiere von Konkurrenten wie Li Auto, Geely, Great Wall Motor und Xpeng gaben angesichts wachsender Sorgen vor einem Preiskrieg um mehrere Prozentpunkte nach.