Uneinheitlich - Trumps Zollpolitik verunsichert Anleger

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Kursgewinnen in Japan standen Verluste in Festland-China und Hongkong gegenüber. Die sprunghafte Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ist wieder zum Hauptthema an den Börsen geworden und verunsichert die Anleger erneut.

Nachdem Trump am Freitag die Märkte mit der Drohung geschockt hatte, Strafzölle auf Waren aus der EU von 50 Prozent, bereits ab 1. Juni zu erheben, ruderte er am Wochenende wieder zurück. Nun will er die angekündigten neuen Abgaben um gut einen Monat auf den 9. Juli verschieben, um mehr Zeit für Verhandlungen zu lassen.