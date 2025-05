E.ON mit starkem Jahresauftakt – Ziele bestätigt

Ein Grund für die Rallye der E.ON-Aktie (DE000ENAG999) ist sicherlich die Suche von Investoren nach soliden Geschäftsmodellen mit verlässlichen Cash Flows: Am 14.5. meldete E.ON ein starkes erstes Quartal und bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr-EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Mrd. Euro. In den ersten drei Monaten des Jahres steigerte der Versorger sein EBITDA um 18 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro, der Konzernüberschuss kletterte sogar um 22 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro. Alle Geschäftsfelder trugen zum Gewinn bei, größter Treiber war wieder das Stromnetzgeschäft. Die Dividende wurde zum 10. Mal in Folge erhöht. Wer auf dem aktuellen Niveau nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial erkennt und schon bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen erzielen will, greift zum Zertifikat.

Discount-Strategie mit 7,1 Prozent Puffer (Dezember)