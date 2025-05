Trumps iPhone-Zölle schocken Zulieferer – China-Aktien fallen reihenweise

Die Ankündigung löste Sorgen über eine mögliche Wiederbelebung des Handelskonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China aus. Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde der Apple-Partner Luxshare. Das Unternehmen fertigt iPhones und AirPods. Auch Lens Technology, ein Hersteller von Smartphone-Displays sowie der AirPod-Zulieferer Goertek verloren an Börsenwert.

Trump hatte am Freitag erneut mit einer Eskalation im Zollstreit gedroht. Er erklärte, er erwäge einen Strafzoll von 25 Prozent auf alle iPhones, die zwar in den USA verkauft, aber nicht dort produziert werden. Dies sei Teil der Strategie seiner Regierung, industrielle Arbeitsplätze in die Vereinigten Staaten zurückzuholen.