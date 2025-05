75 Jahre Bundesverband der Zigarrenindustrie / 75 Jahre Einsatz für das Kultur- und Genussgut Zigarren und Zigarillos, für Mittelstand und Familienunternehmen in der Tabakwirtschaft (FOTO)

Bonn (ots) - Der Bundesverband der Zigarrenindustrie (BdZ) wurde 1950 in

Heidelberg gegründet und feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen.

Eigentlich greift die Geschichte des Verbandes noch weiter zurück, da der

Reichsverband der Zigarrenhersteller bereits in den goldenen 20er-Jahren in

Berlin gegründet wurde. Das Jubiläum wird der Verband im Juni im Rahmen seiner

Mitgliederversammlung mit Gästen, Freunden und Partner des Genusses in Berlin

feiern.



Aktive Interessenvertretung





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seit seiner Gründung versteht sich der BdZ als gemeinsame Stimme derZigarrenhersteller und Importeure in Deutschland und engagiert sich auch aufeuropäischer Ebene im Zigarrenverband ECMA in Brüssel. Aufgrund seinersachlichen und ausgleichenden Kommunikation ist der Verband anerkannterGesprächspartner für Politik, Ministerien und Journalisten. Die 19Mitgliedsunternehmen bilden fast 100% des Zigarrenmarktes ab. Damit ist derVerband DAS starke, umfassende und übergreifende Sprachrohr der ProduktgattungZigarren/ Zigarillos.Außerdem ist er als Arbeitgeberverband Tarifpartner der Gewerkschaft NGG - inder Branche sind in Deutschland ca. 1.700 Personen beschäftigt.Mittelstand und FamilienunternehmenDie Zigarrenindustrie ist stark geprägt durch meist mittelständische bzw.familiengeführte Unternehmen. Dies spiegelt sich auch in der Mitgliederstrukturdes Verbandes wider. Aus diesem Grunde sieht sich der BdZ auch als Vertreter fürMittelstand und familiengeführte Unternehmen in der Branche.Besonderheiten in der ZigarrenbrancheZigarren und Zigarillos sind ein traditionsreiches Handwerksprodukt. DieHerstellung erfolgt in einem sehr arbeitsintensiven Prozess. In diesemZusammenhang sei erwähnt, dass selbst ein in Deutschland maschinengerolltesZigarillo vom Saatkorn bis zum Endprodukt über 800 Tage benötigt. Bei einervollkommen händisch hergestellten Zigarre kann der Prozess in bis zu 170Schritten und dem Einsatz von 300 Händen bis zu fünf Jahren betragen. DieZigarrenbranche stellt somit nicht nur in Deutschland und weiteren europäischenLändern einen wichtigen Arbeitgeber dar, sondern ist besonders für einigeHerstellländer ein essenzieller Wirtschaftsfaktor.Der Zigarren- und Zigarillomarkt ist geprägt durch eine Vielzahl an Produkten,die sich in Geschmack, Größe, Format, Verpackung und Herkunft maßgeblichunterscheiden.Ein wesentlicher und für die Branche wichtiger Faktor ist die Tatsache, dassZigarren und Zigarillos nachweislich ein Genuss- und Kulturgut sind. Sie