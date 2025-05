65 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fahren mit dem Auto zur Arbeit

WIESBADEN (ots) -



- Der Anteil der Auto-Pendelnden geht zurück (2020: 68 %)

- 16 % nutzen öffentliche Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn

- 70 % brauchen weniger als 30 Minuten für die einfache Strecke zum Arbeitsplatz



Für Millionen Berufspendlerinnen und -pendler ist das Auto als Verkehrsmittel

nach wie vor die erste Wahl. Im Jahr 2024 gaben 65 % von ihnen an, normalerweise

mit dem Pkw zur Arbeit zu fahren. Das teilt das Statistische Bundesamt

(Destatis) auf Basis von Erstergebnissen des Mikrozensus mit. Öffentliche

Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn nutzten hingegen nur 16 % der Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer für ihren Arbeitsweg. Mit dem Fahrrad fuhren 10 % regelmäßig

zur Arbeit, zu Fuß gingen 7 %.





Gegenüber 2020 ist der Anteil derjenigen, die mit dem Pkw zur Arbeit pendelten,

zurückgegangen. Damals hatte er noch bei 68 % gelegen. Öffentliche

Verkehrsmittel wurden auf dem Weg zur Arbeit anteilig hingegen etwas mehr

genutzt (2020: 14 %). Die geringe Zunahme könnte auf die Einführung des

Deutschlandtickets im Jahr 2023 zurückzuführen sein, welches von vielen

Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bezuschusst oder komplett übernommen wird. Der

Anteil der Fußgängerinnen und Fußgänger unter den Berufspendlerinnen und

-pendlern nahm ebenfalls um einen Prozentpunkt zu (2020: 6 %), während der

Anteil der Fahrradfahrenden unverändert blieb (2020: 10 %).



Knapp ein Fünftel der Pendelnden hat einen Arbeitsweg von unter 10 Minuten



Unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel benötigte ein Großteil (70 %) der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr 2024 weniger als 30 Minuten, um vom

Wohnort zum Arbeitsplatz zu gelangen. Während knapp jede oder jeder Fünfte (19

%) weniger als 10 Minuten pendelte, waren es bei der Hälfte (50 %) 10 bis unter

30 Minuten. Knapp ein Viertel (23 %) brauchte mehr als 30 Minuten für die

einfache Strecke zum Arbeitsplatz, war aber weniger als eine Stunde unterwegs.

Lediglich 6 % pendelten täglich eine Stunde oder länger pro Strecke.



5 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer pendeln 50 Kilometer oder mehr



Für gut ein Viertel (27 %) der Berufspendlerinnen und -pendler war der

Arbeitsplatz weniger als 5 Kilometer entfernt. 22 % von ihnen mussten eine

Strecke von 5 bis unter 10 Kilometer zum Arbeitsplatz zurücklegen, bei 29 %

waren es 10 bis unter 25 Kilometer. Für 15 % lagen 25 bis unter 50 Kilometer

zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Einen längeren Arbeitsweg von 50 oder mehr

Kilometern hatten 5 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.



Methodische Hinweise:



Bei den Daten zu den Pendlereigenschaften, die im Abstand von vier Jahren

erhoben werden, handelt es sich um Ergebnisse des Mikrozensus (Endergebnis 2020

bzw. Erstergebnis 2024). Es wurden nur abhängig Beschäftigte berücksichtigt, die

Angaben zu den jeweiligen Pendlereigenschaften gemacht haben.



Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der

Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Alle Angaben beruhen auf

Selbstauskünften der Befragten. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die

Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten der

Bevölkerungsfortschreibung (2020: Basis Zensus 2011; 2024: Basis Zensus 2022)

hochgerechnet.



Weitere Informationen:



Differenzierte Ergebnisse sind in der Tabelle "Berufspendler" auf der

Themenseite "Erwerbstätigkeit" sowie in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen

12251-0004 bis 12251-0006) verfügbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Arbeitsmarkt

Telefon: +49 611 75 4868

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6041957

OTS: Statistisches Bundesamt