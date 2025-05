Trump, Zölle gegen EU: 18%-Scaramucci und die Aktienmärkte!

Am Freitag hatte US-Präsident Zölle von 50% gegen die EU angekündigt, Startpunkt 01.Juni. Gestern Abend dann der Rückzieher von Trump nach einem Telefonat mit von der Leyen: "The Donald" gibt den Verhandlungen Zeit bis Anfang Juli (das war ohnehin die Deadline für die Zoll-Pause gegen alle Länder bis auf China). Nun also hat es knapp zwei Tage gedauert, bis Trump wieder umsteuerte und einen taktischen Kompromiss einging - das entspricht der Zeiteinheit 18%-Scaramucci (Anthony Scaramucci war in der ersten Regierung von Trump lediglich 10 Tage als Kommunikationschef im Amt). Der Dax hat am heutigen US-Feiertag damit die Verluste vom Freitag praktisch komplett aufgeholt - und das obwohl die Situation ja nicht wirklich besser ist als vor den Aussagen von Trump zu Zöllen gegen die EU (50%= und gegen Apple und Samsung (jeweils 25%). Aber das ist das Muster Trump und die Reaktion der Aktienmärkte: der US-Präsident schafft ein Problem. Die Aktienmärkte fallen. Dann mildert Trump das Problem - und die Aktienmärkte jubeln..

1. Dollar rutscht auf Mehrjahrestief – Risk On für Risiko-sensitive Währungen

2. Mysteriöser Optionshändler wettet massiv auf US-Aktien-Rally

