Nvidia plant günstigen Blackwell-KI-Chip für China!

Der US-Chiphersteller Nvidia will trotz verschärfter US-Exportkontrollen seine Position auf dem chinesischen KI-Markt nicht kampflos aufgeben. Nach Informationen aus Branchenkreisen plant der US-amerikanische Chipriese, im Juni mit der Massenproduktion eines neuen KI-Grafikprozessors (GPU) für China zu beginnen. Die neue GPU sollen auf der aktuellen Blackwell-Architektur basieren, aber deutlich günstiger und an die neuen US-Regeln angepasst sein, nicht so wie zuvor verbotene H20-Modell.

Neuer China-Chip kostet bis zu 40 Prozent weniger