Die Marke führt als erstes Unternehmen weltweit die Multi-Lens-Kamera ein und läutet so eine neue Ära der intelligenten Kameraüberwachung ein - von Kombis bis zu Komplettlösungen

HOOFDDORP, Niederlande, 26. Mai 2025 /PRNewswire/ -- EZVIZ, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Technologien, setzt neue Maßstäbe in der visuellen Technologie und im intelligenten Schutz mit der Einführung der revolutionären Multi-Lens-Kameraserie, einer zweigleisigen Produktreihe, die mehrere Objektive und intelligente Bildgebung nutzt. Die Co-Action-Serie bietet Flexibilität auf höchstem Niveau, während die Mixed-Vision-Serie durch die Kombination verschiedener Perspektiven und Brennweiten visuelle Herausforderungen meistert. Nach dem Motto „1 = Alles" verwandelt die Serie herkömmliche Mehrfachkameras in funktionsreiche Lösungen mit verbesserter Einfachheit, Effizienz und Zuverlässigkeit.

„Die Multi-Lens-Produktfamilie spiegelt unsere Grundüberzeugung wider, dass ein intelligentes Gerät die Arbeit vieler Geräte übernehmen können sollte", so John Wu, Produktmanager bei EZVIZ. „Wir haben ungelöste Probleme wie eingeschränkte Abdeckung, geringe Flexibilität und Kompromisse erkannt und sind einen Schritt weiter gegangen, um Kameras der nächsten Generation zu entwickeln, die jederzeit und überall den Anforderungen der Nutzer gerecht werden. Dank unserer fortschrittlichsten visuellen Technologien verwandelt die Multi-Lens-Serie alles, was zuvor Pain Points waren, in Vorteile und definiert die Möglichkeiten intelligenter Kameras neu."