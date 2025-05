Österreichische meinBR-App startet in Deutschland

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Österreichisches Erfolgsprojekt jetzt auch für deutscheBetriebsrätinnen und Betriebsräte verfügbarAb sofort ist die in Österreich entwickelte und bereits erfolgreich etabliertemeinBR-App auch in Deutschland verfügbar. In Kooperation mit der Bund-VerlagsGmbH bringt der ÖGB-Verlag eine innovative Lösung auf den deutschen Markt - einMeilenstein für die Digitalisierung der Betriebsratsarbeit und dieinternationale Arbeitnehmer:innenbewegung.Die meinBR-App: Digitale Betriebsratsarbeit leicht gemachtDie meinBR-App wurde speziell für Betriebsräte entwickelt und erleichtert ihreKommunikation und Organisation im Betriebsratsalltag. In Österreich nutzenbereits über 250 Betriebsratskörperschaften mit mehr als 130.000Arbeitnehmer:innen die App.Nun können auch deutsche Betriebsrätinnen und Betriebsräte von ihrenvielseitigen Funktionen profitieren:- Effiziente Kommunikation : Wichtige Informationen können perPush-Benachrichtigung direkt an die Belegschaft gesendet werden.- Organisation leicht gemacht : Die App ermöglicht das einfache Erstellen undAuswerten von Formularen und Umfragen.- Einfache Handhabung: Inhalte können schnell erstellt und in die App integriertwerden, ohne technischen Aufwand.- Flexibilität : Mit einer Website- und App-Lösung stehen verschiedene Kanälezur Verfügung.Starke Partnerschaft zwischen ÖGB-Verlag und Bund-VerlagDer ÖGB-Verlag entwickelte die meinBR-App in Zusammenarbeit mit österreichischenGewerkschaften, um Betriebsräten eine moderne, digitale Plattform zu bieten.Gemeinsam mit dem Bund-Verlag, dem führenden Anbieter von Fachinformationen imArbeits- und Sozialrecht in Deutschland, wird die App nun für deutscheBetriebsräte verfügbar gemacht und leistet damit einen wichtigen Beitrag zurmodernen, vernetzten Arbeitnehmer:innenvertretung.Ein digitaler Schulterschluss für Betriebsräte in Deutschland und ÖsterreichDie Expansion der meinBR-App nach Deutschland bringt die Digitalisierung derBetriebsratsarbeit auf ein neues Level - mit Vorteilen für alle Nutzer:innen.Während deutsche Betriebsrät:innen erstmals von den Funktionen der Appprofitieren, eröffnen kontinuierliche Weiterentwicklungen auch österreichischenAnwender:innen Zugang zu neuen Features.Die enge Zusammenarbeit zwischen ÖGB-Verlag und Bund-Verlag stärkt dieinternationale Arbeitnehmer:innenbewegung und schafft langfristig neue