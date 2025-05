Thyssenkrupp wird in Finanzholding umgebaut.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp soll einem Medienbericht zufolge in eine Finanzholding umgebaut werden. Der Vorstand um Konzernchef Miguel Lopez wolle damit die Basis schaffen, um weitere Teile zu verkaufen, berichtete "Bild" am Sonntag unter Berufung auf Konzernkreise. Die Zentrale solle von aktuell 500 auf 100 Mitarbeiter verkleinert werden, dazu seien weitere Streichungen in der Verwaltung mit rund 1.000 Beschäftigten geplant. "Übrig bleibt nur eine Dachgesellschaft ohne Inhalt", habe eine mit den Vorgängen vertraute Person gesagt. Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten gut an - die Aktie legte im frühen Montagshandel kräftig zu.

Neben den bekannten Maßnahmen in der Stahlsparte und der Marinewerft Thyssenkrupp Marine Systems solle der Werkstoffhandel an die Börse gebracht und damit dessen Abschied vorbereitet werden, berichtete die Zeitung weiter. Konzernchef Lopez hatte bei der Vorlage von Quartalszahlen Mitte Mai allerdings gesagt, dass die Sparte Material Services "Kerngeschäft" sei und bleibe. Er wies damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zurück. Diese hatte Anfang April unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass der Essener Konzern Alternativen für das Geschäft wie eine Abspaltung erwäge.

Dem Zeitungsbericht zufolge soll zudem ein Teil der Autozulieferer-Sparte geschlossen oder verkauft werden. "Nur ein Rumpf bleibt im besten Fall", wurde ein Manager zitiert. Die Pläne müssten noch vom Aufsichtsrat gebilligt werden. "Größere Widerstände sind nicht zu erwarten - es sollte also so durchgehen", berichteten die Quellen. Der Konzern habe mitgeteilt, dass es immer wieder Veränderungen gebe. Eine Veränderung bei der Handelstochter sei nicht ausgeschlossen, habe ein Sprecher gesagt.

Mit dem Umbau einhergehen soll dem Bericht zufolge eine Verlängerung des Vorstandsvertrags von Lopez. Auf seiner Sitzung am 16. September werde der Aufsichtsrat den Kontrakt verlängern, heißt es in hochrangigen Konzernkreisen. Zu der geplanten Vertragsverlängerung habe Thyssenkrupp einen Kommentar abgelehnt.

Zurzeit bereitet Thyssenkrupp die Abspaltung eines Minderheitsanteils der Marine-Sparte an die Aktionäre von Thyssenkrupp vor, die an der neuen Holding dann minderheitlich beteiligt werden sollen. Dabei strebt Thyssenkrupp eine Beteiligung von "51 Prozent plus" an. Auch das Stahlgeschäft arbeitet an seiner Neuaufstellung. Thyssenkrupp will die Kapazitäten deutlich zurückfahren und tausende Stellen streichen. Nach der Kündigung der Lieferverträge mit den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) ist ein Verkauf der Unternehmensanteile an HKM die bevorzugte Option./he/mne/ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,26 % und einem Kurs von 9,162 auf Tradegate (26. Mai 2025, 10:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +3,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,36 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,70 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -34,44 %/-12,59 % bedeutet.