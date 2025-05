Dividendenaktie PepsiCo: Nach dem Absturz jetzt ein Kauf?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – PepsiCo

Die Rivalität zwischen den beiden ikonischen Erfrischungsgetränkeherstellern Coca-Cola und PepsiCo ist bereits jahrzehntealt. Dabei geht es selbstverständlich nicht nur darum, wer in seinem Portfolio über die schmackhafteren Getränke, allen voran die beste Cola verfügt, sondern auch, wessen Aktie die bessere Performance geliefert hat.

Hier geht der Punkt aktuell ganz klar an Coca-Cola, ein auch von Investorenlegende Warren Buffett seit Langem sehr geschätzter Wert: Die Aktie bietet aktuell auf allen Zeitebenen die bessere Performance. Erst im Vergleich mit dem Stand vor 30 Jahren hat PepsiCo unter Berücksichtigung von Höhen und Tiefen mit einer Gesamtrendite von 1.023 Prozent die Nase gegenüber Coca-Cola (+916 Prozent) vorne.

Produktstrategie und Geschäftsentwicklung überzeugen nicht

Die Underperformance geht vor allem auf eine schwache Kursentwicklung in den vergangenen Quartalen zurück. Allein im letzten Jahr hat PepsiCo (unter Berücksichtigung der Dividende) ein Viertel an Wert verloren. Gründe hierfür ist eine Wachstumsdelle, sinkende Margen und aus der Perspektive zumindest einige Investorinnen und Investoren eine Verwässerung des Produktportfolios: PepsiCo hat sich zuletzt vor allem durch Beteiligungen und Zukäufe zu verstärken versucht, darunter Celsius und Poppi, während sich Erzrivale Coca-Cola weiterhin auf die Kernmarkte konzentriert hat. Der jüngste Renditenanstieg bei US-Staatsanleihen hat für zusätzlichen Gegenwind gesorgt: Die Dividende des Unternehmens ist in Konkurrenz zur hohen Verzinsung von Bonds getreten.

Angesichts der inzwischen seit zwei Jahren anhaltenden Talfahrt liegt die Dividendenrendite inzwischen bei 4,4 Prozent, während die Unternehmensbewertung deutlich unter das historische Mittel gefallen ist. Das hat sowohl Dividendenjäger wie auch Value-orientierte Anlegerinnen und Anleger auf den Plan gerufen, die sich Chance auf einen Turnaround ausrechnen. Wenngleich der Chart auf den ersten Blick nicht zum Kauf der Aktie einlädt, gibt es Hoffnungsschimmer, die für eine antizyklische Einstiegschance sorgen könnten.

PepsiCo Chartsignale

Übergeordneter Abwärtstrend: Die PepsiCo-Aktie handelt nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 196,88 US-Dollar in einem mehrjährigen Abwärtstrend.

Die PepsiCo-Aktie handelt nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 196,88 US-Dollar in einem mehrjährigen Abwärtstrend. Trendbeschleunigung: Das Papier ist aus ihrem Abwärtstrendkanal nach unten ausgebrochen und hat ihre Talfahrt zuletzt beschleunigt.

Das Papier ist aus ihrem Abwärtstrendkanal nach unten ausgebrochen und hat ihre Talfahrt zuletzt beschleunigt. Reihe von Verkaufssignal: Die technische Schwäche der Aktie ist ausgeprägt, zugleich liegt in den gleitenden Durchschnitt ein sogenanntes Death Cross vor.

Die technische Schwäche der Aktie ist ausgeprägt, zugleich liegt in den gleitenden Durchschnitt ein sogenanntes Death Cross vor. Antizyklische Einstiegschance: Hoffnungen auf eine Trendwende machen jetzt die Unterstützung bei 130 US-Dollar sowie erste bullishe Divergenzen.

Günstiges Schnäppchen oder Dividendenfalle?

Nicht nur in den vergangenen 12 Monaten, auch darüber hinaus hat die PepsiCo-Aktie kräftig an Wert verloren. Der Abwärtstrend der Anteile hat sich vor zwei Wochen zum zweiten Mal gejährt: Nach dem Erreichen ihres Allzeithochs bei 196,88 US-Dollar im Mai 2023 drehte die Aktie ausgehend von technisch überkauften Zuständen und wechselte ihre Trendrichtung.

Dabei verlief das Kursgeschehen lange in einem Abwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 30 US-Dollar. An dessen Oberkante kam es im Rahmen von Gegenbewegungen zwar immer wieder zu Ausbruchsversuchen, die jedoch wiederholt scheiterten. Da neben dem Aktienkurs auch die technischen Indikatoren niedrigere Hochs verzeichneten, wurde der Abwärtstrend bestätigt und technisch zementiert.

Neue Verkaufssignale, aber …

Das Ende des vergangenen Jahres beschloss PepsiCo mit einem technischen Verkaufssignal: In den auf Wochenbasis ermittelten Durchschnittslinien kam es zu einem sogenannten Death Cross (Todeskreuz) und damit einem übergeordneten Verkaufssignal. Das wiederum ermöglichte es den Bären, den Abwärtstrend zu beschleunigen.

Dadurch ist die Aktie jüngst aus dem Abwärtstrend heraus- und auf neue Mehrjahrestiefs gefallen, die in der technischen Analyse ebenfalls als Verkaufssignale gelten. Im Bereich von 130 US-Dollar sind die Anteile aber auf erstes Kaufinteresse gestoßen: Hier liegt eine mehrjährige Unterstützungs- und Supportzone.

… den Bären dürfte die Puste bereits ausgegangen sein

Über allzu viel Feuerkraft dürften die Verkäuferinnen und Verkäufer ohnehin nicht mehr verfügen, denn die technische Indikation ist bereits im überverkauften Bereich angelangt, wie insbesondere der unter dem Schwellenwert von 30 notierende Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt. In diesem ist es außerdem zu ersten bullishen Divergenzen gekommen.

Das jüngste Jahrestief hat nicht zu einem weiteren Tief auch im RSI geführt. Dieser konnte sich, im Gegenteil, sogar gegen den Trend der Aktie steigern. Solche Divergenzen sind häufig die Vorboten von Trendwendebewegungen. Bislang ist die Entwicklung im RSI jedoch eine isolierte, denn im Trendstärkeindikator MACD wurde eine Bodenbildung durch ein niedrigeres Tief vereitelt.

Attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zur Oberseite

Nichtsdestotrotz dürften die Chancen zur Oberseite die Risiken zur Unterseite inzwischen überwiegen, vor allem kurzfristig. Denn hier liegen bereits deutlich ausgeprägtere bullishe Divergenzen vor, als das im Wochenchart der Fall ist. Außerdem konnte der MACD auf Tageskursbasis bereits über die Signallinie klettern, was ein erstes Entspannungssignal ist.

Platz nach oben dürfte zunächst bis in den Bereich von 140 US-Dollar bestehen, wo der vor wenigen Wochen unterschrittene Boden sowie die Abwärtstrendunterkante liegt.

Sollte diese Hürde erfolgreich genommen werden, würde ein Anstiegsversuch in Richtung Abwärtstrendoberkante mittelfristig in den Bereich des Möglichen rücken, wenngleich die Bären an den zahlreichen dazwischenliegenden Horizontalwiderständen ihr Glück versuchen dürften. Zur Unterseite dürfte ein nachhaltiger Bruch (also mindestens per Wochenschluss) der bei 130 US-Dollar liegenden Supportzone für eine weitere Verkaufswelle und neue Mehrjahrestiefs sorgen. Wirksame Unterstützungen dürften in diesem Fall bei 120 und 100 US-Dollar liegen.

Hoher Bewertungsabschlag, aber Zurückhaltung unter Experten

Mit Blick auf das inzwischen erreichte Bewertungsniveau sind deutlich tiefere Kurse nur bei einer weiteren Eintrübung der Geschäftsentwicklung zu rechtfertigen. Mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,2 notiert die Aktie bereits um 30 Prozent unter ihrem Fünfjahresmittel. Auch bei anderen Bewertungskennziffern zeigt sich ein Abschlag zwischen einem Viertel und einem Drittel gegenüber der historischen Norm. Günstig ist PepsiCo vor allem auch im Vergleich mit dem Rivalen Coca-Cola bewertet. Der bietet aktuell eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent bei einem KGV von 24,2. Dem gegenüber rentieren die PepsiCo-Anteile mit 4,4 Prozent.

Die in den vergangenen Quartalen stagnierende Geschäftsentwicklung hat Analystinnen und Analysten vorsichtig gemacht. Bei derzeit 23 institutionellen Meinungen zur Aktie dominieren mit 16 Empfehlungen diejenigen zum Halten. Dazu kommen 6 Bewertungen mit „Kaufen“ oder „Übergewichten“ sowie eine Verkaufsempfehlung, was im Mittel zu „Halten“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 151,15 US-Dollar führt. Damit sehen Experten ein Aufwärtspotenzial von knapp 17 Prozent. Das könnte mithilfe einer kurzfristigen Gegenbewegung abgerufen werden. Damit dürfte ein antizyklischer Einstieg eine lohnende Überlegung sein.

PepsiCo auf einen Blick

ISIN: US7134481081

US7134481081 Börsenwert: 177,34 Milliarden US-Dollar

177,34 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 4,4 Prozent

4,4 Prozent KGVe 2025: 16,2

16,2 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 115,2EUR auf Tradegate (26. Mai 2025, 13:53 Uhr) gehandelt.