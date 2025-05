Thyssenkrupp nach Bericht über Umbaupläne stark erholt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Pressebericht über Umbaupläne haben sich die Aktien von Thyssenkrupp am Montag deutlich erholt. Am Vormittag kletterten sie um 6 Prozent auf 9,15 Euro in die Höhe. Im MDax der mittelgroßen Börsenwerte, der sich dank vorübergehender Zoll-Erleichterung wieder erstarkt präsentierte, hatten sie damit die Nase vorn. Mitte Mai hatten Quartalszahlen die Thyssenkrupp-Papiere deutlich belastet und zeitweise unter 8 Euro gedrückt. Nun sind sie dabei, die damals entstandene Kurslücke wieder zu schließen.

Die "Bild" hatte am Sonntag unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, dass die Essener in eine Finanzholding umgebaut werden sollen. Der Vorstand um Konzernchef Miguel Lopez wolle damit die Basis schaffen, um weitere Teile zu verkaufen. Mit dem Umbau einhergehen soll dem Bericht zufolge auch eine Verlängerung des Vorstandsvertrags von Lopez. Auf seiner Sitzung im September werde der Aufsichtsrat den Kontrakt verlängern, heiße es in hochrangigen Konzernkreisen. Die Zentrale soll von aktuell 500 auf 100 Mitarbeiter verkleinert werden, dazu seien weitere Streichungen in der Verwaltung mit rund 1.000 Beschäftigten geplant.