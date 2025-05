Thyssenkrupp mit radikalem Zerschlagungsplan – Aktie haussiert!

Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf Konzernkreise berichtete, plant der Vorstand um CEO Miguel Lopez die Umwandlung in eine schlanke Finanzholding. Ziel sei es, die Voraussetzungen für den Verkauf weiterer Unternehmensbereiche zu schaffen.

Die Aktien von Thyssenkrupp haussieren am Montag und führten mit einem Kursplus von bis zu 6,6 Prozent den MDAX an. Damit setzte sich die Erholung der vergangenen Tage fort. Auslöser war ein Medienbericht, laut dem der Industriekonzern vor einem umfassenden Umbau steht.

Konkret soll die Konzernzentrale von derzeit 500 auf nur noch 100 Mitarbeitende verkleinert werden. Auch in der Verwaltung mit rund 1.000 Beschäftigten stehen laut Bericht umfassende Streichungen bevor. Ein mit dem Vorgang vertrauter Insider wird mit den Worten zitiert: "Übrig bleibt nur eine Dachgesellschaft ohne Inhalt." An der Börse kam der angekündigte Umbau gut an. Ein Börsianer merkte jedoch an, dass vergleichbare Pläne bereits in der Vergangenheit angekündigt, aber nur teilweise umgesetzt wurden.

Der Umbau umfasst laut Medienbericht neben der bekannten Neuaufstellung in der Stahlsparte und der geplanten Abspaltung der Marinesparte weitere tiefgreifende Schritte. So wird demnach der Börsengang der Werkstoffhandelssparte vorbereitet – obwohl CEO Lopez diesen Geschäftsbereich erst Mitte Mai noch als "Kerngeschäft" bezeichnet hatte. Auch Teile der Autozuliefersparte sollen verkauft oder geschlossen werden. Zitiert wird ein Manager mit den Worten: "Nur ein Rumpf bleibt im besten Fall." Der Aufsichtsrat muss den Plänen noch zustimmen, größere Widerstände gelten laut Bericht jedoch als unwahrscheinlich.

Parallel arbeitet Thyssenkrupp an der Abspaltung eines Minderheitsanteils der Marinesparte, wobei das Unternehmen selbst eine Mehrheit von über 51 Prozent behalten will. Im Stahlbereich steht nach dem Ende der Lieferverträge mit HKM ein möglicher Verkauf der Anteile im Raum. Ergänzend berichtet die Bild, dass im Zuge des Umbaus auch die Verlängerung des Vertrags von CEO Miguel Lopez beschlossen werden soll – geplant sei dies für die Aufsichtsratssitzung am 16. September. Eine offizielle Stellungnahme zu diesen Berichten verweigerte der Konzern bislang.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,80 % und einem Kurs von 9,208EUR auf Tradegate (26. Mai 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.





