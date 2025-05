Wegen der Zölle: Ersatzteil-Profi im Aufwind der Analysten

Die Bank of America (BofA) hat die Aktie von AutoZone von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel um mehr als 23 Prozent auf 4.800 US-Dollar angehoben.

Der Autoersatzteilhändler verzeichnet laut Analyse Zuwächse in beinahe allen Bereichen– und könnte zusätzlich profitieren, wenn preisbewusste Verbraucher angesichts der hohen Fahrzeugpreise durch Zölle lieber ihre Gebrauchtwagen reparieren lassen, anstatt neue zu kaufen.

Reparaturen gewinnen durch Autozölle an Attraktivität – sagen Analysten

"Teilehändler werden die zusätzlichen Kosten durch die Zölle voraussichtlich an die Kunden weitergeben", schreibt die Bank of America. "Wir glauben, dass Verbraucher eher bereit sind, den Aufpreis für Reparaturen zu zahlen, als ein neues Fahrzeug zu kaufen – insbesondere, wenn Autozölle im Schnitt einen Preisaufschlag von 3.285 US-Dollar für in den USA montierte Fahrzeuge bedeuten und bei Importen sogar noch höher liegen."

Die Analysten der BofA rechnen im Duchschnitt mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 38,15 US-Dollar – über dem Konsensschätzwert von 36,89 US-Dollar laut Daten von Visible Alpha.

Auch JPMorgan Chase bewertet die Aktie jüngst mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wird von 3830 auf 4350 US-Dollar nach oben korrigiert.

Die Strategen der BofA prognostizieren für das dritte Geschäftsquartal von AutoZone ein Umsatzwachstum von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Quartalszahlen werden am Dienstag erwartet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

