Schlechte Nachrichten für Anleger von Eli Lilly und Novo Nordisk?

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!

Goldman Sachs sieht deutlich geringeres Marktvolumen

Mit ihrer am Wochenende veröffentlichten Studie haben es die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs den Anteilen nicht leichter gemacht, sind kurz- und mittelfristig zu erholen.

Lead-Analyst Asad Haider, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analysten TipRanks allerdings als nicht sehr zuverlässig gilt, hat seine Prognose zum potenziellen globalen Marktvolumen kräftig revidiert. Bislang ging er von einem Umsatzvolumen von 130 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2030 aus. Diese Schätzung hat er jetzt um rund 27 Prozent auf 95 Milliarden US-Dollar gekürzt.

Sinkende Medikamentenpreise dürften Wachstum hemmen

Als Grund für die drastische Reduktion gibt er vor allem die Veränderungen im regulatorischen Umfeld und die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um niedrigere Medikamentenpreise an: "Die neuen Zahlen reflektieren Trends, wie diese Medikamente [künftig] bepreist werden, wie lange Patienten sie nehmen und wie Patientengruppen segmentiert werden."

Haider geht für die Zukunft von einer höheren "Preiserosion" aus als bislang angenommen. Ohne explizit darauf zu verweisen, dürften dabei Nachahmerprodukte wie die von Online-Apotheke Hims & Hers sowie Direktvertriebsmodelle mit niedrigeren Endkundenpreisen eine Rolle spielen.

Gegenwind auch durch Krankenkassen

Als weitere Belastungsfaktoren für die Zukunft sieht er strenge Regeln von Seiten der Krankenversicherer, wie die mit einer Kostenexplosion kämpfenden US-Krankenversicherung UnitedHealth, die Kosten für die noch sehr teuren Präparate zu übernehmen sowie eine stärkere Staffelung von Dosierungen, die künftig mehr an individuellen Patientenbedürfnissen orientiert sind.

Zwar rechnet Goldman Sachs mit einem Wachstum des Marktes über 2030 hinaus. Schon 2035 soll mit einem weltweiten Volumen von 120 Milliarden US-Dollar Umsatz aber der Höhepunkt erreicht sein, indessen Folge mit sinkenden Erlösen zu rechnen ist. Auf die USA sollen dabei die Hälfte der Umsätze entfallen. 2040 soll das Volumen bei 100 Milliarden US-Dollar liegen.

Aufgrund des Börsenfeiertages in den USA bleiben die Auswirkungen der Studie auf das Kursniveau der Eli-Lilly-Aktie am Montag begrenzt. Am Handelsplatz Tradegate legen die Anteile nach der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zollpause gegenüber der EU mit dem Gesamtmarkt um 1,5 Prozent zu. Gegenüber dem Jahreswechsel liegen die Verluste dadurch bei rund 7,5 Prozent.

Trotz der Abgaben ist die Aktie (noch) keinen Einstieg wert. Der Kurs ist unter die beiden gleitenden Durchschnittslinien gefallen, was ein Verkaufssignal darstellt. Das gilt auch für das Death Cross, dass sich bereits im Dezember ereignet hatte. Mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,8 und einem Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis von 1,0 ist das Unternehmen außerdem nach wie vor eines der teuersten der gesamten Pharmabranche.

Für die Anteile von Novo Nordisk geht es zum Wochenauftakt um mehr als 3 Prozent bergauf. Da die USA der wichtigste Absatzmarkt sind, zeigen sich Anlegerinnen und Anleger über die Fristverlängerung in den Zollverhandlungen hier besonders erleichtert. Mit Verlusten in Höhe von 27 Prozent seit dem Jahreswechsel haben Investoren der Aktie aber auch besonders übel mitgespielt.

Diesem Umstand ist jedoch die inzwischen wieder attraktive Bewertung zu verdanken: Ein KGV von 17 ist branchenüblich und liegt um 45 Prozent unter dem Fünfjahresmittel der Aktie. Außerdem kann sich die Dividendenrendite mit 2,5 Prozent und einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von mehr als 20 Prozent in den vergangenen 5 Jahren mehr als sehen lassen. Wer auf anhaltendes Wachstum im Markt für Abnehmpräparate setzen möchte, sollte auf die Dänen wetten!

Fazit: Der Kuchen dürfte groß genug bleiben!

Zwar rechnet die US-Investmentbank Goldman Sachs mit einem niedrigeren Marktpotenzial von Abnehmpräparaten, mit den bis 2040 erwarteten 140 Milliarden US-Dollar Volumen dürfte der zu verteilende Kuchen aber groß genug sein, um für nachhaltiges Unternehmenswachstums sowohl bei Eli Lilly als auch Novo Nordisk zu sorgen.

Angesichts der gravierenden Bewertungsunterschiede sollten Anlegerinnen und Anleger der Aktie von Novo Nordisk ungeachtet der jüngsten Turbulenzen innerhalb des Unternehmens aber den Vorzug geben. Langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger sollte neben der inzwischen branchenüblichen Bewertung die Dividende locken.

Wer dagegen auf eine fortgesetzte Kurserholung wetten und dabei überproportional profitieren möchte, sollte sich den Discount-Call VG1QVK ansehen. Dieser hat gegenüber seiner Erstvorstellung bereits knapp 34 Prozent an Wert gewonnen, verfügt aber über ein Potenzial von weiteren +100 Prozent. Hierfür genügt bereits ein Kurs von 80,00 US-Dollar, der bis zum Laufzeitende im September erreicht werden muss.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion