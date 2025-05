Parkway bestätigt bedeutende Projektfortschritte und Wachstumspläne

In diesem ausführlichen Interview gibt Bahay Ozcakmak von Parkway Process Solutions bzw. Parkway Corporate (ASX PWN / WKN A1JH27) einen detaillierten Einblick in die aktuellen Entwicklungen bei seinem Unternehmen – mit besonderem Fokus auf das wichtige Projekt zur Rückgewinnung von Ressourcen sowie die hochmoderne Technologie im Bereich Sole-Management.

In diesem Deep Dive gibt das Führungsteam von Parkway Einblicke in laufende Machbarkeitsstudien und die Zukunft des Unternehmens, darunter Pläne zur Skalierung der Betriebsabläufe und zur Anbahnung strategischer Partnerschaften. Erfahren Sie mehr über den Ansatz des Unternehmens zur Risikominimierung, sein kontinuierliches Engagement für Technologieentwicklung und wie Parkway sich als führendes Unternehmen in der Branche positionieren wollen. Die Zukunft von Parkway Process Solutions sieht vielversprechend aus – mit wichtigen Meilensteinen in den kommenden Monaten.

Hier geht es zum Video-Interview:

Parkway Process Solutions bestätigt bedeutende Projektfortschritte und Wachstumspläne



