Die deutsche Schauspielerin und Regisseurin Jasmin Gassmann sowie das Model Jessica De Oliveira gehörten zu den Titelträgern der WIBA Awards 2025

CANNES, Frankreich, 26. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Am 23. Mai 2025 fanden im legendären Hotel Martinez, am Rande der Filmfestspiele von Cannes, die siebten WIBA Awards statt. Die Auszeichnung würdigte herausragende Persönlichkeiten der sozialen Medien, die sich mit ihrer Arbeit für positive Veränderungen in der Welt einsetzen. Bei der feierlichen Gala wurden Hunderte der weltweit bedeutendsten Content Creator empfangen, die einige der prägendsten viralen Momente des Jahres geschaffen hatten. Der Abend umfasste einen exklusiven Empfang, ein festliches Dinner sowie die Preisverleihung, begleitet von einem besonderen Auftritt des Künstlers Panjabi MC.

Die deutsche Schauspielerin und Regisseurin Jasmin Gassmann sowie das deutsche Model Jessica De Oliveira wurden bei den WIBA Awards in Cannes für ihre außergewöhnlichen Erfolge im Bereich der sozialen Medien ausgezeichnet.