Wondershare präsentiert auf der GITEX EUROPE KI-gestützte kreative Softwarelösungen und bekräftigt damit sein Engagement für eine intelligente Zukunft Europas

Berlin (ots/PRNewswire) - Mit wegweisenden Initiativen zur Förderung derdigitalen Souveränität Europas, darunter eine Zusage von 200 Milliarden Euro fürKI sowie ein starker Fokus auf Cloud-Technologien, feierte die GITEX EUROPE,eine der weltweit größten Veranstaltungen für Technologie und Start-ups, ihr mitSpannung erwartetes Debüt in Berlin. Über 1.400 führende Technologieunternehmen,Start-ups und KMUs aus mehr als 100 Ländern nahmen daran teil. Wondershare (https://www.wondershare.de/business/events/gitex-europe-2025.html?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prforgitexgerman&utm_content=text_21111566_2025-05-15) , ein weltweit führendes Softwareunternehmen, beeindruckte miteinem starken Auftritt, bei dem es seine neuesten KI-gestützten kreativenSoftwarelösungen präsentierte und so sein Bekenntnis zur digitalenTransformation der europäischen Industrie unterstrich.Wondershare präsentierte sich unter dem Motto "Mehr KI, mehr Effizienz" und zogmit eindrucksvollen Demos und praxisnahen Vorführungen KI-gestützter Anwendungenin Schlüsselbereichen wie Videokreation, PDF-Lösungen sowie Diagramm- undGrafiksoftware große Aufmerksamkeit auf sich. Das Unternehmen präsentierte seinevier Flaggschiffe der Kreativsoftware - Wondershare Filmora (https://filmora.wondershare.de/?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prforfilmorade&utm_content=text_2111166_2025-05-26) , Wondershare PDFelement (https://pdf.wondershare.de/?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prforpede&utm_content=text_2111166_2025-05-26) , Wondershare EdrawMax (https://www.edrawsoft.com/de/edraw-max/?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prformaxde&utm_content=text_2111166_2025-05-26) und Wondershare EdrawMind (https://www.edrawsoft.com/de/edrawmind/?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prformindde&utm_content=text_2111166_2025-05-26) - und demonstriertedamit nicht nur seine technologische Innovation, sondern auch sein strategischesEngagement für die Bereitstellung branchenspezifischer KI-Lösungen, die gezieltauf Unternehmensanwender in Sektoren wie Regierung, Industrie, IT,Gesundheitswesen und Finanzwesen zugeschnitten sind.Der Stand entwickelte sich schnell zu einem der dynamischsten Anziehungspunkteauf der GITEX EUROPE und zog einen ständigen Strom von Fachleuten,Unternehmensvertretern und Branchenmedien an. Beliebte Influencer trugen mitihren Live-Streamings zur gesteigerten Aufmerksamkeit bei und erweiterten die