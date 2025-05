60 Minuten bis zur Haustür – Alibaba bringt den Echtzeit-Handel ins Rollen

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat das Instant-Commerce-Portal Taobao bereits innerhalb eines Monats nach dem offiziellen Start die Marke von mehr als 40 Millionen Bestellungen pro Tag überschritten.

Taobao verknüpft die Infrastruktur des Lebensmitteldienstes Ele.me mit Alibabas führender Shopping-App und bringt Händler so in direkte Reichweite von Millionen chinesischer Verbraucher. Die Auslieferung erfolgt dabei innerhalb von 60 Minuten – ein Modell, das in China als "Instant Retail" zunehmend an Bedeutung gewinnt.