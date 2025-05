Freitagsschock verdaut

Trotz Drohungen seitens der USA Einfuhrzölle auf europäische Produkte von 50 Prozent zu erheben, scheinen die Märkte aus der jüngeren Vergangenheit gelernt zu haben und setzen offenbar auf irgendeine Einigung, wie sie sich derzeit bei anderen Ländern im Zollstreit ergeben haben. Die Hoffnung der Börsianer trieb nach dem kleinen Kurseinbruch vom Freitag wieder vermehrt Investoren in das Siemens-Papier, nachdem am Freitag bessere Zahlen zur Industrie Deutschlands vorgelegt worden sind. Klarer Profiteur zu Beginn dieser Woche ist das Wertpapier von Siemens, dieses steckt seit dem Rekordhoch aus Anfang März aber immer noch in einem intakten Abwärtstrend fest. Offenbar nehmen Bullen nun einen neuerlichen Anlauf hin zu einem Ausbruchsversuch.

Insgesamt werden der Siemens-Aktie gute Chancen auf ein baldiges Kaufsignal eingeräumt, sobald der kurzfristige Abwärtstrend bestehend seit Mitte Mai und damit mutmaßlich bullische Flagge erfolgreich zur Oberseite aufgelöst wird. Dies würde nämlich den übergeordneten Abwärtstrend beenden können und oberhalb von 226,00 Euro eine Folgerallye zunächst an die Rekordstände aus Anfang März bei 244,85 Euro auslösen. Im weiteren Verlauf würde in der Siemens-Aktie sogar Kurspotenzial an 285,20 Euro entstehen, sobald auch die diesjährigen Rekordstände fallen. Ein nachhaltiger Ausbruch sollte aber mindestens mit einem Wochenschlusskurs untermauert werden. Auf der Unterseite würden sich erst unterhalb der Freitagstiefstände von 208,40 Euro Abwärtsrisiken in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 197,86 Euro ergeben, darunter sogar auf 193,88 Euro und damit das 38,2 % Fibonacci-Retracement. Anzeichen auf eine derartige Entwicklung werden derzeit aber nicht gesehen.

Siemens AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Die Hoffnung auf eine schnelle Lösung im Zollstreit zwischen der EU und den USA lässt Investoren wieder Hoffnung schöpfen, was sich derzeit auch in dem Wertpapier von Siemens widerspiegelt. Ein Ausbruch über 226,00 Euro könnte demnach den Stein ins Rollen bringen und ein mustergültiges Kaufsignal mit einem vorläufigen Ziel an den diesjährigen Hochs von 244,85 Euro auslösen. Ein weiteres Ziel läge darüber bei 285,20 Euro und könnte bei entsprechender Kaufbereitschaft mittelfristig in den Fokus der Anleger geraten. Für das kurz- wie mittelfristige Szenario könnte hierbei beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DY76JR zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance bei Erreichen des aktuellen Jahreshochs beliefe sich auf bereits 130 Prozent, Ziele im Schein wurde bei 4,39 und 8,43 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen eines anschließenden Pullbacks vorläufig das Niveau von 212,00 Euro nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,11 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte nur wenige Tage bis Wochen betragen, eine engmaschige Beobachtung wird daher unerlässlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY76JR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,75 - 1,77 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 200,7819 Euro Basiswert: Siemens AG KO-Schwelle: 200,7819 Euro akt. Kurs Basiswert: 218,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,39 Euro Hebel: 12,3 Kurschance: + 130 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.