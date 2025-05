Die polnische Lubawa Aktie, eine solide Basis im wachsenden Sicherheitsmarkt

Lubawa S.A., ein an der Warschauer Börse gelistetes Unternehmen, produziert Schutz- und Spezialausrüstung für Polizei, Militär, Feuerwehr und andere uniformierte Dienste. Zum Sortiment gehören unter anderem kugelsichere Westen, Tarnnetze, ballistische Schilde und Hochwasserschutzsysteme. Damit bedient das Unternehmen einen wachsenden Markt, insbesondere in Zeiten steigender Verteidigungs- und Zivilschutzbudgets in Europa.

Finanziell zeigt sich Lubawa stabil. Der Umsatz lag zuletzt bei über 500 Millionen PLN, der Jahresgewinn bei rund 100 Millionen PLN. Die Eigenkapitalrendite von über 24 % und ein moderates KGV von etwa 15 sprechen für eine effiziente Geschäftstätigkeit. Auch die Verschuldung ist vergleichsweise niedrig. Lubawa ist Teil einer Unternehmensgruppe mit eigener Textilproduktion und Entwicklung, was die Lieferkette stabilisiert und Innovationen begünstigt.

Das Unternehmen exportiert weltweit und kooperiert mit Forschungseinrichtungen – ein Vorteil in einem sicherheitskritischen Bereich, der stetige Produktentwicklung verlangt. Trotz geringer internationaler Bekanntheit und begrenzter Börsenliquidität könnte die Aktie vor dem Hintergrund steigender Nachfrage nach Sicherheitslösungen langfristig Potenzial bieten.