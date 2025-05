Deutsche fordern Transparenzoffensive des Verteidigungssektors / Um zur Schlüsselindustrie zu werden, muss die Branche eine Kommunikationswende vollziehen (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Die sicherheitspolitische Neuausrichtung in Deutschland gehen

die Bundesbürger:innen mit - aber sie fordern deutlich mehr Informationen und

Teilhabe. 80,9 Prozent wollen wissen, wie die geplanten Investitionen in

Sicherheit und Verteidigung verwendet werden. Das ist das Ergebnis einer

repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der

Kommunikationsberatung Fink & Fuchs AG.



Zwei Drittel (68,7 %) erwarten mehr Informationen, welche Unternehmen am meisten

von den öffentlichen Ausgaben profitieren. Das heißt: Die Deutschen sind offen

für mehr Verteidigungsausgaben, als Souverän wollen sie aber wissen, was damit

passiert und wer profitiert. Damit aus der Nischenbranche Verteidigungsindustrie

ein Schlüsselsektor werden kann, sind die Unternehmen gefragt, ein ganz anderes

Kommunikationsverhalten zu zeigen. Denn jetzt haben Unternehmen die Möglichkeit,

nicht nur wirtschaftlich zu wachsen, sondern auch ihre Rolle als

Wirtschaftszweig zu verändern.







Mit den angekündigten Milliardeninvestitionen der Bundesregierung in dieVerteidigungsfähigkeit Deutschlands zeichnet sich ein politischer Kurswechselab, den auch die Bevölkerung mitträgt: 38,5 Prozent der Deutschen beurteilenVerteidigungsausgaben heute positiver als vor einem Jahr. Doch Zustimmung alleinreicht nicht. Die Menschen wollen Einblick in die Entscheidungsprozesse undhaben klare Präferenzen: Über 80 Prozent der Befragten befürworten dieBeauftragung deutscher (56,4 %) oder europäischer (27,1 %) Anbieter. Nur 2,4Prozent der Befragten sind damit einverstanden, dass US-Anbieter den Zuschlagfür Rüstungsaufträge erhalten."Wir erleben einen historischen sicherheitspolitischen Umbruch, der in derBevölkerung Rückhalt findet. Dieser kann jedoch nur gelingen, wenn erkommunikativ begleitet wird. Jetzt ist der Moment für eine Kommunikationswendeinsbesondere für Unternehmen der Defense-Tech-Branche", sagt Alexandra Groß,Vorstand der Fink & Fuchs AG.Kommunikationsdefizit als Risiko für RückhaltEs ist von zentraler Bedeutung, transparent zu veranschaulichen, wie die enormenInvestitionen ausgegeben werden. Die Bevölkerung wird die enormenVerteidigungsausgaben langfristig dann mittragen, wenn sie die Notwendigkeiterkennt und den Einsatz der Mittel nachvollziehen kann.Die Haltung gegenüber Landesverteidigung und Bundeswehr war in den letztenJahrzehnten traditionell skeptisch. Mit dem Krieg in der Ukraine und derZeitenwende-Rede 2022 hat eine Veränderung im Denken weiter Teile derBevölkerung eingesetzt, die durch die zweite Trump-Präsidentschaft verstärkt