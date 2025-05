Nvidia, Palantir und Co: KI ist eine Blase, die jederzeit platzen könnte!

Tipp aus der Redaktion Passend zum Thema: Breit gestreuten Zugang zum spannenden Tech-Sektor bietet zum Beispiel Passend zum Thema: Breit gestreuten Zugang zum spannenden Tech-Sektor bietet zum Beispiel der boerse.de-Technologiefonds (WKN: TMG4TT)

Nullzinspolitik hat Blase überhaupt erst möglich gemacht

Geht es nach dem Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Apollo Global Management, Torsten Slok, haben die langjährigen Niedrigzinsen die aktuell zu beobachtende Bewertungsblase bei KI- und Technologiefirmen überhaupt erst möglich gemacht.

Jetzt im Angesicht stark gestiegener Zinsen sieht er die Branche großer Gefahren durch aufwärtsgerichteten Inflationsdruck ausgesetzt. Seiner Einschätzung nach sind Technologiekonzerne wie die Magnificent-Seven-Werte "für weit in der Zukunft liegende Cashflows gepreist, was Tech-Unternehmen anfälliger für Veränderungen des Diskontsatzes macht".

Hohe Bewertungen gleich doppelt in Gefahr

Für mehrjährige Projekte müssten sich diese häufig Geld leihen, was sie gleichzeitig verwundbar gegenüber höheren Marktzinsmachen würde. Gleichzeitig würden sich höhere Leitzinsen negativ auf den Risikoappetit von Investoren auswirken, da festverzinste Wertpapiere höhere Renditen abwerfen würden, so der Chefvolkswirt in einer am Sonntag veröffentlichten Studie weiter.

"Unter dem Strich ist die Bewertungsblase bei KI-Werten schlicht und ergreifend ein Ergebnis einer langen Phase von Nullzinsen", so sein abschließendes Resümee. Neben höheren Inflationsraten durch die zu erwartenden Importzölle würden ferner der Deglobalisierungstrend sowie eine sich abschwächende Einwanderungsdynamik in die USA für weiteren Gegenwind sorgen und könnte so die branchenintern hohen Bewertungen unter Druck setzen.

Anleihen schon jetzt aussichtsreicher als der Aktienmarkt

Gegenwärtig ist der US-Technologieindex Nasdaq 100 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,3 bewertet, für das Jahresende wird mit einem Gewinnvielfachen von 27,5 gerechnet. Das entspricht einer Gewinnrendite von 3,2 bis 3,6 Prozent. Wird zusätzlich die Dividendenrendite von knapp 0,8 Prozent berücksichtigt, ergibt sich eine Gesamtrendite von 4,0 bis 4,4 Prozent.

Das liegt sowohl unter den Renditen für 10-jährigen Staatsanleihen (4,52 Prozent) als auch denen für Schuldscheine mit einer Laufzeit von 30 Jahren (5,03 Prozent). Das zeigt, das Investments in Anleihen derzeit eine Outperformance von bis zu 1 Prozentpunkt und damit um 20 Prozent liefern können. Die Einschätzung von Slok sollten sich Anlegerinnen und Anleger also zu Herzen nehmen.

Fazit: Jetzt unbedingt diversifizieren ...

Möglichkeiten, mit den gegenwärtig hohen Bewertungen im Technologiesegment umzugehen, gibt es viele. Die naheliegendste ist einen Teil des Kapitals in Anleihen umzuschichten – nicht umsonst gehört die sogenannte 60/40-Strategie zu einer der langfristig erfolgreichsten.

Eine weitere Option sind Gewinnmitnahmen zugunsten von Branchen mit niedrigen Bewertungsniveaus. Das sind gegenwärtig vor allem die Gesundheits- und Einzelhandelsbranche. Auch in der Immobilienwelt finden sich aktuell viele attraktive Bewertung, allerdings zählen diese Werte wie auch Technologiewerte zu den zinssensitiven Titeln.

... oder das Depot anderweitig absichern!

Neben den klassischen Inflations-Hedges wie Gold und Silber können sich Anlegerinnen und Anleger gegen kurz- und mittelfristige Kursrisiken auch mithilfe von Put-Optionsscheinen absichern. Da der Nasdaq 100 der gegenwärtig am höchsten bewertete US-Index ist, empfiehlt sich eine Hedging-Position vor allem auf diesen.

Unter der Annahme, dass Technologiewerten vorerst keine neuen Allzeithochs gelingen, empfiehlt sich ein Put-Optionsschein mit einem Basispreis von 22.500 Punkten. GJ75SL verfügt zudem über eine Laufzeit bis zum 21. November, womit die saisonal schwachen Sommermonate sowie der als Crash-Monat verrufene Oktober abgesichert sind. GJ75SL bietet einen tagesaktuellen Hebel von 7,3. Damit können Depots auch gegen größere Korrekturen wie diejenige im April wirksam abgesichert werden. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle das folgende:

Doch Vorsicht: Sollte der Nasdaq 100 zum Laufzeitende oberhalb von 22.500 Punkten notieren, verfällt GJ75SL wertlos. Daher sollte die Absicherungsposition vorzeitig verkauft werden, wenn sich der Technologieindex nachhaltig (also mindestens per Wochenschluss) über den bisherigen Rekordnotierungen festgesetzt hat.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

