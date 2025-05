Dax am Mittag weiter im Plus - weitere Handelsimpulse fehlen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.035 Punkten berechnet, 1,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, Siemens und Rheinmetall, am Ende die Porsche-Holding, Fresenius und Symrise.



"Nach der freundlichen Handelseröffnung fehlen aktuell weitere Handelsimpulse, damit sich der Dax weiter bewegen kann", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Der heutige US-Feiertag mache die Handelsphase nicht einfacher und so seien die europäischen Marktteilnehmer auf sich selbst gestellt.









"Es ist schon erstaunlich, wie schnell der Sinneswandel bei den Investoren stattfindet. Am Freitag saß der Schock noch tief und am Montag reicht eine Prolongation um vier Wochen aus, um das Sentiment wieder aufzuhellen", so der Marktexperte mit Blick auf die Verschiebung der geplanten US-Strafzölle gegen die EU. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich die Stimmungslage wieder eintrüben könne. "Hohe Volatilität an den internationalen Finanzmärkten ist derzeit nur ein Tweet entfernt. Es gibt aktuell noch genügend internationale Brandherde, die das Potenzial besitzen, das Gesamtbild ordentlich durchzurütteln."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1384 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8784 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,74 US-Dollar; das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.