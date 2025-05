Nachfolgekrise im Mittelstand - und was die Politik jetzt ändern will (FOTO)

Schwarzach (ots) - Hunderttausende mittelständische Betriebe in Deutschland

stehen vor einem Generationenwechsel - doch immer öfter fehlt es an Nachfolgern.

Die Folge: Traditionsunternehmen schließen, Know-how geht verloren und ganze

Regionen verlieren wirtschaftliche Stabilität.



Viele Inhaber finden niemanden, der ihren Betrieb übernehmen will - nicht wegen

fehlender Eignung, sondern wegen zu hoher Bürokratie, Steuerlast und schlechten

Anreizen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Reformvorschläge aus der

Politik kommen müssten - und welche Maßnahmen wirklich helfen könnten, um die

Zukunft des Mittelstands zu sichern.









Traditionelle Betriebe aus Handwerk, Industrie und dem Dienstleistungssektor

bilden das Fundament der regionalen Wirtschaftskraft. Seit Jahrzehnten sichern

sie Arbeitsplätze, schaffen Werte und tragen zur Stabilität des Gemeinwesens

bei. Trotz oftmals solider Geschäftsentwicklung, stabiler Umsätze und treuer

Kundschaft geraten viele dieser Unternehmen nun in eine prekäre Lage: Sie stehen

zum Verkauf - oft weit unter ihrem tatsächlichen Wert - oder werden stillgelegt,

weil sich keine Nachfolge findet.



Verantwortlich für diese Dynamik ist der demografische Wandel. Die

geburtenstarken Jahrgänge, bekannt als Babyboomer, haben in den vergangenen

Jahrzehnten einen erheblichen Teil der heutigen Unternehmenslandschaft geprägt.

Inzwischen nähern sich diese Unternehmer dem Ruhestand. Diese Entwicklung hat

nicht nur Auswirkungen auf das Rentensystem, sondern führt auch zu einem

historischen Vermögenstransfer und einem bislang beispiellosen

Generationenwechsel in der deutschen Wirtschaft.



Ein Mittelstand in der Warteschleife



Zahlen belegen den Ernst der Lage: Laut der KfW-Studie sind rund 40 Prozent

aller Firmeninhaber bereits über 60 Jahre alt. Innerhalb weniger Jahre wird ein

erheblicher Teil dieser Unternehmer in den Ruhestand treten. Besonders betroffen

sind klassische Wirtschaftsbereiche wie Handwerk, industrielle Produktion und

gewerbliche Dienstleistungen - also genau jene Segmente, die lange Zeit als

besonders stabil galten.



Denn die Schere zwischen scheidenden Inhabern und potenziellen Nachfolgern

klafft immer weiter auseinander. Allein im aktuellen Jahr wird für über 200.000

Unternehmen eine Nachfolgelösung gesucht. Mehr als jeder dritte Inhaber ist

heute im Rentenalter. Durch diesen Mangel an Nachfolgern entsteht eine paradoxe

Situation: Es gibt funktionierende Unternehmen mit gesichertem Auftragsbestand, Seite 2 ► Seite 1 von 3





Ein Generationenwechsel mit weitreichenden FolgenTraditionelle Betriebe aus Handwerk, Industrie und dem Dienstleistungssektorbilden das Fundament der regionalen Wirtschaftskraft. Seit Jahrzehnten sichernsie Arbeitsplätze, schaffen Werte und tragen zur Stabilität des Gemeinwesensbei. Trotz oftmals solider Geschäftsentwicklung, stabiler Umsätze und treuerKundschaft geraten viele dieser Unternehmen nun in eine prekäre Lage: Sie stehenzum Verkauf - oft weit unter ihrem tatsächlichen Wert - oder werden stillgelegt,weil sich keine Nachfolge findet.Verantwortlich für diese Dynamik ist der demografische Wandel. Diegeburtenstarken Jahrgänge, bekannt als Babyboomer, haben in den vergangenenJahrzehnten einen erheblichen Teil der heutigen Unternehmenslandschaft geprägt.Inzwischen nähern sich diese Unternehmer dem Ruhestand. Diese Entwicklung hatnicht nur Auswirkungen auf das Rentensystem, sondern führt auch zu einemhistorischen Vermögenstransfer und einem bislang beispiellosenGenerationenwechsel in der deutschen Wirtschaft.Ein Mittelstand in der WarteschleifeZahlen belegen den Ernst der Lage: Laut der KfW-Studie sind rund 40 Prozentaller Firmeninhaber bereits über 60 Jahre alt. Innerhalb weniger Jahre wird einerheblicher Teil dieser Unternehmer in den Ruhestand treten. Besonders betroffensind klassische Wirtschaftsbereiche wie Handwerk, industrielle Produktion undgewerbliche Dienstleistungen - also genau jene Segmente, die lange Zeit alsbesonders stabil galten.Denn die Schere zwischen scheidenden Inhabern und potenziellen Nachfolgernklafft immer weiter auseinander. Allein im aktuellen Jahr wird für über 200.000Unternehmen eine Nachfolgelösung gesucht. Mehr als jeder dritte Inhaber istheute im Rentenalter. Durch diesen Mangel an Nachfolgern entsteht eine paradoxeSituation: Es gibt funktionierende Unternehmen mit gesichertem Auftragsbestand,